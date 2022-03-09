В Югре при поддержке нефтяников откроют уникальную выставку о жизни и быте коренных народов

В мегионском краеведческом музее представят уникальную экспозицию о жизни и быте коренных малочисленных народов Севера. Она пройдет при финансовой поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, выставку посвятят культуре, быту и традиционным национальным промыслам ханты, манси и лесных ненцев. Посетители смогут увидеть артефакты и раритетные экспонаты из коллекции Регионального историко-культурного и экологического центра. Погрузиться в мир народов Югры гостям помогут цифровые технологии и мультимедиа.

Нефтяники уже несколько лет выступают партнерами региональных властей в проведении культурных, образовательных и других общественно-значимых инициатив. При поддержке "Мегионнефтегаза" в Югре ежегодно проводят региональный музейный фестиваль "Хатлые" ("Солнышко"), который собирает известных ученых, народных мастеров, носителей традиционной культуры и туристов из различных регионов страны и зарубежья.

Еще одним ярким примером сотрудничества является масштабный проект по восстановлению памятников деревянного зодчества и формированию культурно-туристического кластера в Нижневартовском районе. При поддержке нефтяников в Нижневартовском районе воссоздали музей-усадьбу купца Кайдалова и Знаменскую церковь. Эти объекты включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры РФ.

"Программа социальных инвестиций "Мегионнефтегаза" направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития региона. Это предполагает в том числе раскрытие историко-культурного потенциала, расширение возможностей для этнотуризма. Поддерживая проекты в этой сфере, мы вносим вклад в сохранение самобытности коренных народов Севера и формирование национальной идентичности, воспитываем у молодого поколения интерес к богатой истории родного края", – генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.