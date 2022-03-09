Спецоперация РФ не ставит целью свержение действующей власти на Украине – МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецоперация РФ на Украине "идет строго по плану". Также она сообщила, что "спецоперация РФ не ставит целью свержение действующей власти на Украине".

Также на брифинге Захарова рассказала, что "порядка двух миллионов человек на Украине обратились к российской стороне с просьбой об эвакуации". Она не сообщила, жителями каких территорий они являются. "Националисты на Украине препятствуют эвакуации мирных жителей из городов, информация об эвакуации намеренно скрывается властями от населения", - сказала Захарова.

Ранее в ООН заявили о недопустимости запрета со стороны Киева на эвакуацию людей на территорию РФ: "У граждан должна быть возможность эвакуироваться, куда они хотят". Впрочем, на текущий момент Россия не является лидером по приему украинских беженцев: по данным ООН в РФ выехало не более 200 тыс. беженцев, тогда как в страны Восточной Европы – уже более миллиона.