Над штабом ВСУ в Волновахе водружен флаг ДНР

Военнослужащие Народной милиции ДНР водрузили флаг Республики над административном зданием в Волновахе, где располагался штаб ВСУ. Видео в своем канале разместил военкор Андрей Руденко. Новость мгновенно разлетелась по всем донецким пабликам.

При этом защитники Донбасса продолжают освобождать город от нацистов. В Волновахе уже неделю идут бои, так как нацисты препятствуют выходу гражданского населения и прикрываются им как живым щитом.

На данный момент освобождено чуть больше половины территории ДНР, заявил глава Республики Денис Пушилин. До начала российской спецоперации ДНР контролировала треть своей территории. В Волновахе процесс зачистки заканчивается, сказал он на днях.

Армия ДНР развивает наступление на север, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мы начинаем противника выдавливать с тех населенных пунктов, которые находятся выше Волновахи", - сказал он в эфире канала "Россия 24".