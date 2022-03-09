Переговоры с украинской стороной ведутся для прекращения бессмысленного кровопролития, - Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры российской и украинской стороны ведутся для "прекращения бессмысленного кровопролития". По ее словам, "уже достигнут некоторый прогресс".

"Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины... Был достигнут некоторый прогресс", - сказала Захарова на брифинге.

Она выразила надежду на то, что "на следующих раундах переговоров РФ и Украины будет сделан более значительный шаг вперед". Также Захарова добавила, что встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Анталье планируется с участием главы МИД Турции.