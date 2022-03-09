У РЖД возникли проблемы со скоростными электричками "Стриж"

Скоростные электрички "Стриж" с 10 марта перестанут курсировать по маршруту Москва – Нижний Новгород – Москва. В РЖД сообщили, что их заменят на пять пар поездов "Ласточка". Источник "Коммерсанта-Приволжье" сообщил, что "Стрижи" обслуживались испанскими компаниями, и их снятие с рейсов может быть связано с санкциями.

Тем временем, о заморозке деятельности в России сообщила французская машиностроительная компания Alstom, передает РБК.

Alstom владеет долей в "Трансмашхолдинге" - российском производителе железнодорожного подвижного состава. Компания производила поезда "Аллегро" для скоростной линии между Петербургом и Хельсинки и участвовала в создании локомотивов ЭП20 "Олимп" для обычных пассажирских поездов.

Ранее о прекращении поставок в Россию объявила Siemens, участвовавшая в производстве "Сапсанов" и электричек "Ласточка".