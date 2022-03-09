09 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Акция у Вечного огня 23 февраля (2021) | Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга молодой человек напал на полицейского при исполнении

Молодой житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела после нападения на полицейского в самом центре города.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в преступлении подозревают 20-летнего жителя уральской столицы. Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Все случилось днем 6 марта: молодой человек, находясь вблизи здания колледжа на проспекте Ленина в Екатеринбурге, применил физическое насилие к сотруднику ППСП, который находился при исполнении. Теперь агрессору может грозить до пяти лет лишения свободы.

"СК России напоминает об уголовной ответственности за совершение противоправных действий, сопровождающихся применением насилия и оскорблением представителей власти. Следствием СКР будет даваться принципиальная правовая оценка каждому такому факту", - пообещали в ведомстве.

Напомним, что 6 марта в нескольких российских городах прошли несанкционированные митинги. По данным МВД, на них были задержаны тысячи человек.

Теги: полицейский, нападение, СКР, Екатеринбург



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