В республике Алтай отменили QR-коды

В республике Алтай смягчили "коронавирусные" ограничения.

"В связи с новыми рекомендациями Роспотребнадзора и улучшением эпидситуации, в Республике Алтай приняли решение об отмене ряда "коронавирусных" ограничений. В частности, с 9 марта полностью исключается требование об обязательном предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании. Также отменяется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, снимается ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время", - написал глава региона Олег Хорохордин на своей странице "ВКонтакте".

В регионе по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и запрет на проведение любых массовых мероприятий.