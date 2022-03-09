В Свердловской области впервые за долгое время зарегистрировано меньше 3000 covid-зараженных

Впервые с 1 февраля в Свердловской области было зарегистрировано менее 3 тыс. зараженных коронавирусом. Как сообщили Накануне.RU местном оперштабе, сегодня было зафиксировано 2 тыс. 555 случаев. В начале февраля их насчитывалось 2 тыс. 825.

При этом только вчера количество заболевших составляло 4 тыс. 682, что почти вполовину больше сегодняшнего показателя.

Общее количество зараженных за весь период увеличилось до 391 тыс. 277 человек. На данный момент 543 из них госпитализированы в тяжелом состоянии: 274 находятся в реанимации, 208 - на аппаратах ИВЛ. Состоянии 3 тыс. 437 свердловчан оценивается как средняя степень тяжести.



Выписано 3 тыс. 977 человек, что увеличивает статистику до 241 тыс. 564 человек. Статистика смертности также продолжает расти - плюс 11 случаев: общее число скончавшихся - 10 тыс. 381 человек.