09 Марта 2022
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Экономика Новосибирская область
рост инвестиций, инвестиции, график, деньги (2016) | Фото:time56.ru

За неделю сельхозпроизводители Новосибирской области получили рекордные 836 млн рублей господдержки

Новосибирские предприятия и организации агропромышленного сектора работают устойчиво, продолжается выпуск продукции по объёмам и ассортименту, согласно заключенным договорам. Как сообщил в ходе оперативного совещания правительства под председательством губернатора Андрея Травникова заместитель главы регионального кабмина - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, оптовые отпускные цены на весь ассортимент стабильны.

По данным главы регионального минсельхоза, за минувшую неделю до сельхозтоваропроизводителей региона были доведены рекордные объёмы государственной поддержки на общую сумму 836 миллионов рублей. Всего с начала года сельхозтоваропроизводителям региона направлена господдержка в объёме 1 млрд 375 млн рублей.

травников, правительство(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

При этом, в сфере животноводства региона отмечен рост – объём ежедневного производства молока за минувшую неделю вырос на 42 тонны, этот сектор идёт с превышением 117 тонн к уровню производства 2021 года.

Евгений Лещенко также отметил, что с поставщиками топлива заключены договоры, основным поставщиком (компания «Газпромнефть – Региональные продажи») потребности подтверждены, выделенные объёмы превышают прошлогодние, что обосновано увеличением объёма посевных площадей в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, так же, как и в предыдущие годы, сельхозтоваропроизводителям по договору предусмотрена дополнительная скидка на приобретение дизельного топлива. Поставки летнего дизтоплива в Новосибирскую область начнутся с 20 марта. На данный момент наблюдается положительная динамика ценообразования на оптовом рынке ГСМ.

Напомним, в Новосибирской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка региона под руководством губернатора Андрея Травникова. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко входит в состав оперативного штаба.

Теги: аграрии, господдержка, оперативный штаб, андрей травников, гсм, сельхозпроизводители



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