Власти Грузии опровергли информацию о наплыве россиян в стране

Власти Грузии не фиксируют массового пересечения границы гражданами России и Белоруссии, слухи о подобном "наплыве" называют "не соответствующими действительности".

Так, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил журналистам, что за последние 13 дней в Грузию въехали немногим больше 20 тыс. россиян, в 2019- допандемийном году за аналогичный период в Грузию прибыли 40 тыс. российских граждан.

По словам министра, сейчас россияне прибывают в Грузию также из Турции и Армении.

"Очень много российских граждан из Северокавказских республик - дагестанцы, чеченцы, в основном женщины и дети, которые находились в последние дни в Турции из-за прекращения полетов, и сейчас организованно въезжают на автобусах в Грузию и прямо направляются через КПП "Ларс" на родину", - цитирует Гомелаури "Интерфакс".

Глава МВД страны добавил, что большинство россиян находятся в Грузии транзитом: только 3 тыс. граждан РФ остались в стране, при этом по разным причинам в Грузию не пустили более сотни граждан.