Налоговики взыскали с ЗИДа более полумиллиарда рублей

09 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
Машиностроительный завод им. Дзержинского, ЗиД, промышленность Пермского края (2017) | Фото: Накануне.RU

Налоговики взыскали с ЗИДа более полумиллиарда рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю к Машиностроительному заводу им. Дзержинского, передает корреспондент Накануне.RU.

С завода взыскали более 563,8 млн руб. Речь идет о долгах предприятия по земельному налогу, НДФЛ, ЕСН, налогу на имущество, водному и транспортному налогам, а также страховым взносам. Общая сумма долга превышает миллиард.

"Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского" в бюджетную систему Российской Федерации задолженность по обязательным платежам в сумме 563 857 971,70 руб., а также в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200 000 руб.", - говорится в определении суда.

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства. Ранее контракты с "Авитеком" гарантировали до 75% загрузки предприятия. Их сумма составляла около 1,1 млрд руб.

Теги: ЗиД, завод имени дзержинского, долги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети