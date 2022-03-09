Налоговики взыскали с ЗИДа более полумиллиарда рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю к Машиностроительному заводу им. Дзержинского, передает корреспондент Накануне.RU.

С завода взыскали более 563,8 млн руб. Речь идет о долгах предприятия по земельному налогу, НДФЛ, ЕСН, налогу на имущество, водному и транспортному налогам, а также страховым взносам. Общая сумма долга превышает миллиард.

"Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского" в бюджетную систему Российской Федерации задолженность по обязательным платежам в сумме 563 857 971,70 руб., а также в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200 000 руб.", - говорится в определении суда.

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства. Ранее контракты с "Авитеком" гарантировали до 75% загрузки предприятия. Их сумма составляла около 1,1 млрд руб.