09 Марта 2022
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болельщики сборной Швеции (2018) | Фото: Накануне.RU

Heineken приостановил продажи пива в России, но заводы в стране будут работать

Heineken приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе и в Екатеринбурге, продолжат работать.
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Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, решение принято в связи с развитием ситуации на Украине.

"Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров. Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников", - сообщили в концерне.

Там отметили, что следят за ситуацией и оценивают различные стратегические сценарии.

"Компания выражает надежду на то, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время", - заключили в Heineken.

Напомним, что в Екатеринбурге работает завод "Патра", который входит в концерн Heineken. Ранее стало известно, что компания приостанавливает экспорт пива и новые инвестиционные проекты в России.

Теги: Heineken, пиво, заводы, Екатеринбург



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Ранее 05.03.2022 09:17 Мск "Heineken" прекращает экспорт пива в Россию


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