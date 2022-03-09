США отказались принять польские МиГ-29 для отправки на Украину

США отвергли "неожиданное предложение" Польши о передаче на американскую военную базу в Германии истребителей МиГ-29, принадлежащих польским военным. Поляки предлагали американцам передать эти самолеты ВВС Украины. Перспектива переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий "вызывает серьезные опасения у всего альянса", передает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил: "Мы продолжим консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу, но мы не считаем предложение Польши обоснованным".

Министерство иностранных дел Польши объявило во вторник, что оно готово перебросить свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и предоставить их в распоряжение США.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что польское предложение застало США врасплох: "Насколько мне известно, с нами не было предварительно согласовано, что они планируют передать нам эти самолеты"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед американскими законодателями, призывал дать возможность европейским странам передать Украине самолеты российского производства.

Примечательно, что ранее Польша отказалась самостоятельно передать самолеты Украине, поскольку не является стороной конфликта между странами, ни одна из которых не относится к НАТО.