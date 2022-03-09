"Уралкалий" потребует от Haas вернуть деньги за расторжение спонсорского соглашения

Команда Uralkali Haas F1 Team (команда Haas) решила в одностороннем порядке разорвать спонсорское соглашение с компанией "Уралкалий". Причиной тому стала текущая геополитическая ситуация, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия. Однако и компания решила не тянуть с ответом и выдвинула свои встречные требования, а именно - вернуть все спонсорские средства, уплаченные за сезон 2022 года.

"Компания, вносящая существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а также оказывающая значительную многолетнюю поддержку целому ряду спортивных ассоциаций, организаций и мероприятий как в России, так и за рубежом, расценивает решение команды как необоснованное и считает, что спорт должен всегда оставаться вне политики и не подвергаться давлению со стороны внешних факторов", - заявили в пресс-службе "Уралкалия".

Защищая свои интересы, компания заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд за возмещением не только уже вложенных спонсорских средств, но и суммы понесенных убытков.

По заявлению пресс-службы, большая часть денег за сезон уже была перечислена команде, а соглашение было прекращено еще до первой гонки сезона. Таким образом Haas не исполнила своих обязательство перед "Уралкалием" за 2022 год. Все средства будет необходимо вернуть незамедлительно, после чего компания направит их на создание фонда поддержки спортсменов “We Compete As One”.