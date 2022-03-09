Украинский суд постановил задержать Баскова, тот резко ответил

Украинский суд разрешил задержать певца Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность Украины". Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице.

Басков обвиняется в поддержке российской спецоперации по защите Донбасса, признании ДНР и ЛНР и в целом в своей позиции по Украине. Венедктова упрекнула Баскова в том, что он ничего не знает о судьбе Донецка и Луганска. И его ждет на Украине суд.

В свою очередь, Басков написал на своей странице:

"Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждет. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне", - написал певец и поздравил подписчиков с наступающим 18 марта - годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

На днях Вендиктова сообщила о заочном аресте певца Олега Газманова и режиссера Никиты Михалкова.