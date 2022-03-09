09 Марта 2022
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Экономика Новосибирская область
коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2018) | Фото: Накануне.RU

Новосибирская область располагает ресурсами для выполнения всех социальных обязательств своевременно и в полном объёме

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил губернатору Андрею Травникову, что Новосибирская область полностью обеспечена ресурсами для выполнения социальных обязательств. Все социальные выплаты производятся в срок, средства для этого имеются, в том числе и на запланированную индексацию зарплат работников бюджетной сферы. Региональный бюджет обеспечен финансовыми резервами в достаточном объёме.

"Итоги минувшей недели: доходы мы получили почти 34 млрд рублей. Большая часть поступлений – доходы собственные. На сегодняшний день складывающаяся динамика поступления доходов никак не меняется, не зависит от того какие меры макроэкономического воздействия приняты в отношении экономики страны в целом", – отметил министр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, предварительная оценка специалистов регионального ведомства показывает, что первое влияние внешних решений на поступление доходов в бюджет региона может быть зафиксировано в конце марта-апреле. При этом, исходя из принятых на федеральном уровне решений, учитывая, что главная задача субъектов РФ – обеспечение социальной стабильности и бюджетной сферы, региональные бюджеты будут поддержаны трансфертами из федерального бюджета.

"Первый пакет решений по стабилизации экономики с защитой трудовой занятости, доходов населения правительством и Федеральным Собранием РФ принят, подписан Президентом Российской Федерации. Этот пакет направлен на полный спектр сфер, попавших под негативное влияние внешнеэкономических решений: защита финансового сектора, защита рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства, защита закупок и защита семей с детьми и граждан с низкими доходами. Ни одна из ранее принятых мер поддержки отраслей экономики, населения и бюджетной сферы не сворачивается, не приостанавливается, параметры федерального бюджета не планируется пересматривать. В текущей обстановке и параметры областного бюджета по доходам и расходам мы не планируем уточнять", – сообщил Виталий Голубенко.

андрей травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Расходы бюджета финансируются стабильно и своевременно, профинансировано с начала года более 36 млрд рублей – это 15 процентов относительно планового показателя, соответствует текущему спросу на финансовые ресурсы в расходной части. Большая составляющая ежемесячного финансирования – заработная плата и социальные выплаты.

Также заместитель председателя правительства Новосибирской области сообщил, что на минувшей неделе министерство финансов провело консультации с Сибирским главным управлением Банка России и ведущими банками региона. Отмечено, что сегодня государством приняты достаточные меры защиты и населения, и экономики от рисков возникновения дефицита рублевой наличности.

Банковское сообщество информирует: ограничения отразились только на валютных операциях и транзакциях, не коснулись рублевой наличности, которая надежно защищена. Это касается и информационных вбросов об ограничении работы платежных систем, то, по словам Виталия Голубенко, никаких рисков потерь доходов и сбережений населения не существует.

Специалисты считают, что целесообразно полностью реализовать переход – для тех жителей, кто этого не сделал – на национальную платежную систему «Мир».

Также в правительстве Новосибирской области отмечают, что сегодня очень важно ориентироваться на информацию из официальных источников, в первую очередь это ресурсы Банка России, Правительства РФ, Минфина России.

Теги: социальные обязательства, андрей травников, бюджет, собственные доходы



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