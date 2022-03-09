09 Марта 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров заявил о десятках тысяч чеченских добровольцев, готовых "показать себя в деле" на Украине

Рамзан Кадыров в своем Telegram-блоге опубликовал очередное видео из Грозного с бойцами-полицейскими из отдельного батальона ППСП "Грозный" МВД по ЧР.

"Количество добровольцев из Чеченской Республики, готовых выполнить приказ Верховного главнокомандующего на Украине идёт на десятки тысяч. Каждый день силовые подразделения находятся в ожидании такого приказа", - написал глава Чечни.

Он сообщил о различиях между своими бойцами и "нациками": "В отличие от нациков, эти ребята не ведут войну в интернете. Они обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из настоящего огнестрельного оружия, причём точно и кучно. Они не смотрят в экран мобильного телефона, - они совмещают мушку с целиком. Они не пишут в соцсетях банальные гадости, а молча наступают и исполняют приказ в реальной жизни, на поле боя. Они обучены военному делу, а не пустой болтовне. И им не терпится поскорее показать себя в деле".

Теги: рамзан кадыров, чечня, украина, бойцы



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