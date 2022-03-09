Премьер Пакистана осадил западных дипломатов: "Мы что, ваши рабы?"

Премьер-министр Пакистана Имран Хан резко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, сообщает The Times.

По данным издания, послы 22 стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую спецоперацию России.

"Мы что, ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?"- возмутился Хан.

Он напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия. И сейчас не время примыкать к какому-либо лагерю против кого-то. Исламабад намерен сотрудничать со всеми.

Пакистан воздержался при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по осуждению спецоперации России. The Times отмечает, что это редчайший случай, когда страны-конкуренты в Южной Азии - Китай, Индия, Пакистан, Шри-Ланка - заняли общую позицию по внешнеполитическому вопросу.