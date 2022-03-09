В Тюмени в ДТП пострадали 16 автомобилей

Сегодня в Тюмени произошло массовое ДТП с участием около двух десятков автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, инцидент произошел сегодня, около 8.50 на объездной дороге в районе моста через реку Тура, вблизи поселка Яр. В результате ДТП повреждено 16 автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники МЧС оказали помощь попавшим в ДТП водителям: "проведено снятие клемм с аккумуляторных батарей транспортных средств, контроль обстановки".

В мероприятиях по ликвидации последствий ДТП было задействовано две единицы техники, шесть человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.