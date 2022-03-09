Два человека погибли, семь пострадали при взрыве резервуара с битумом в Пензе

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве резервуара с битумом на энергетическом предприятии в Пензе, передает ТАСС. По данным Telegram-канала "112", двое пострадавших госпитализированы. Этот же источник сообщает, что погибли три человека.

"В 08.40 мск поступило сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума по адресу г. Пенза, ул.Антонова. К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и 6 единиц техники", - сообщили в региональном управлении МЧС.

Судя по кадрам, появившимся в официальных источниках и в сети, битум растекся по территории из поврежденной емкости.