09 Марта 2022
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бкад, нацпроекты, дороги, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Екатеринбурге на два года закроют движение по улицам Каменщиков и Ударников

Начиная с 4 апреля движение транспорта по улицам Каменщиков и Ударников в Екатеринбурге будет закрыто. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения связаны со строительством новой среднеобразовательной школы № 41 по адресу Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе. Работы будут вестись вплоть до 31 декабря 2023 года. Специалисты просят горожан заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, что вся информация о дорожных перекрытиях в городе опубликована на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: школа, строительство, движение, закрытие



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