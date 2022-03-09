В Екатеринбурге на два года закроют движение по улицам Каменщиков и Ударников

Начиная с 4 апреля движение транспорта по улицам Каменщиков и Ударников в Екатеринбурге будет закрыто. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения связаны со строительством новой среднеобразовательной школы № 41 по адресу Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе. Работы будут вестись вплоть до 31 декабря 2023 года. Специалисты просят горожан заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, что вся информация о дорожных перекрытиях в городе опубликована на информационной карте официального портала Екатеринбурга.