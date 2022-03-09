09 Марта 2022
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Приложения для знакомств Bumble и Badoo уходят из России

Приложения для знакомств Bumble и Badoo перестанут работать в России.

"Bumble Inc. объявила о прекращении своей деятельности в России и удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Беларуси. Совокупный доход от России, Украины и Беларуси составил примерно 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc. в 2021 г., почти весь доход от приложений Badoo и прочего. Россия, Беларусь и Украина приносят менее 0,1% дохода от приложения Bumble", - говорится в сообщении организации.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа", "PepsiCo".

Теги: Bumble, Badoo



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