09 Марта 2022
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Общество В России
Мария Захарова (2016) | Фото: youtube.com

"Начало подгорать": Захарова пристыдила россиян, горюющих об уходе "Макдоналдса" из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пристыдила россиян, которые переживают из-за ухода из страны "Макдоналдса". Она процитировала слова их поста "умного, образованного, порядочного человека", которые ее удивили: "Знаете, это не просто Макдональдс уходит из России. Это жизнь наша ушла…А теперь не знаю, что делать, как жить. Нет, не без Макдональдса. Без надежды…".

"Удивительно. Ни сожженые заживо люди в Одессе, ни детские кладбища, появлявшиеся в центре Европы в конце 20 - начале 21 веков после нападения террористов и бесчинств экстремистов, ни похищения соотечественников спецслужбами США и отбывание по надуманным предлогам огромных сроков в американских тюрьмах не убили надежду. Она жила и трескала булки с котлетами. А когда картошке-фри  пригрозили закрытием,  запахло жареным и начало подгорать. Диктатура либерализма привела к расчеловечиванию", - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Ранее депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ) заявил, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты и многого другого ради признания независимости ЛНР и ДНР (на момент этого заявления речи о военной операции на Украине не шло, ожидались санкции за признание независимости указанных республик).

Теги: мария захарова, макдоналдс, россияне, санкции



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