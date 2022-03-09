Мэр Екатеринбурга завел Telegram-канал

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл свой официальный Telegram-канал. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам Орлова, в канале он планирует публиковать как принятые решения, касающиеся екатеринбуржцев, так и значимую социально-экономическую и общественно-политическую информацию.

"Мы идем в ногу со временем и всегда стараемся находить новые способы для обратной связи, которая очень важна для нас. Официальный Telegram-канал – это еще одна такая возможность. Продолжу делиться с вами изменениями в жизни уральской столицы", - пообещал глава Екатеринбурга.

В данный момент в канале Орлова всего две записи: итоги первой весенней недели в городе и поздравление женщин с 8 Марта.

Напомним, что ранее Алексей Орлов стал видеоблогером. В Instagram мэр подводит итоги недели и рассказывает о самых знаковых событиях.