09 Марта 2022
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Политика Свердловская область
орлов алексей валерьевич заместитель председателя правительства свердловской области (2016) | Фото: Накануне.ru

Мэр Екатеринбурга завел Telegram-канал

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл свой официальный Telegram-канал. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По словам Орлова, в канале он планирует публиковать как принятые решения, касающиеся екатеринбуржцев, так и значимую социально-экономическую и общественно-политическую информацию.

"Мы идем в ногу со временем и всегда стараемся находить новые способы для обратной связи, которая очень важна для нас. Официальный Telegram-канал – это еще одна такая возможность. Продолжу делиться с вами изменениями в жизни уральской столицы", - пообещал глава Екатеринбурга.

В данный момент в канале Орлова всего две записи: итоги первой весенней недели в городе и поздравление женщин с 8 Марта.

Напомним, что ранее Алексей Орлов стал видеоблогером. В Instagram мэр подводит итоги недели и рассказывает о самых знаковых событиях.

Теги: Орлов, канал, Telegram, Екатеринбург



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