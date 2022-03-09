09 Марта 2022
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Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

Сургутская прокуратура расследует инцидент с самолетом "ЮТэйр", выкатившимся за пределы ВПП

Сургутская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом с Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства авиационного инцидента.

"Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Напомним, выкатывание произошло 8 марта. На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажирам предоставили резервный борт. По данным авиакомпании, самолет не получил повреждений. По предварительным данным, лайнер был исправен.

Причиной выкатывания, предположительно, могло послужить состояние взлетно-посадочной полосы. Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления.

Теги: ЮТэйр, Боинг-737, Внуково



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