Сургутская прокуратура расследует инцидент с самолетом "ЮТэйр", выкатившимся за пределы ВПП

Сургутская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом с Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства авиационного инцидента.

"Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Напомним, выкатывание произошло 8 марта. На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажирам предоставили резервный борт. По данным авиакомпании, самолет не получил повреждений. По предварительным данным, лайнер был исправен.

Причиной выкатывания, предположительно, могло послужить состояние взлетно-посадочной полосы. Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления.