09 Марта 2022
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Политика За рубежом
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию (2019) | Фото: kremlin.ru

WSJ: У Байдена проблемы со сдерживанием роста цен на нефть

Планы американской администрации по поиску альтернатив российской нефти и сдерживанию роста мировых цен на нефть натолкнулись на проблемы. Об этом пишет Wall Street Journal.

Накануне США запретили импорт нефти и газа из России. Результатом этого станет рост цен на нефть, который США хотят сдержать. Для этого Белый пытался организовать телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Но те отклонили просьбу о звонках.

В последние недели власти этих стран стали более смелыми в своей критике американской политики в Персидском заливе. Саудовцы дали понять, что их отношения с Вашингтоном ухудшились при администрации Байдена, и они хотят большей поддержки своему вмешательству в гражданскую войну в Йемене, помощи в их собственной гражданской ядерной программе и юридического иммунитета для принца Мухаммеда в США, который сталкивается там с многочисленными судебными исками.

ОАЭ разделяют озабоченность Саудовской Аравии по поводу Йемена и ядерной сделкой с Ираном, которая затрагивает их собственную безопасность.

Но Штатам Саудовская Аравия и ОАЭ нужны сейчас как верные союзники, так как цены на нефть впервые за 14 лет превысили 130 долларов за баррель. Эти страны - единственные два крупных производителя нефти, которые могут прокачивать дополнительно миллионы баррелей нефти и сдержать рост цен. Бензин в США тоже заметно подорожал.

В конце февраля в эти страны приезжали координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн, чтобы наладить отношения. Но саудовцы и эмиратцы отказались качать больше нефти, заявив, что они придерживаются плана добычи, утвержденного ОПЕК. США это не нравится, так как это работает на Россию.

При этом и принц Мохаммед, и шейх Мохаммед ответили на телефонные звонки президента России Владимира Путина на прошлой неделе, после отказа разговаривать с Байденом.

Как пишет The Hill, в связи с отказом от импорта российской нефти США понесут большие финансовые потери. Заместить ее невозможно ни арабской нефтью, ни увеличением добычи на сланцевых месторождениях в самих США.

Теги: нефть, США, Саудовская Аравия, ОАЭ



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