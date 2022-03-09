В "ЕР" дистанцировались от инициативы депутата, предложившего засекретить доходы чиновников под санкциями

В "Единой России" прокомментировали скандальную инициативу депутата Госдумы от этой партии Владислава Резника, предложившего засекретить от народа декларации о доходах чиновников и парламентариев, попавших под санкции.

Резник объяснил свою инициативу "защитой прав и законных интересов граждан в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций".

В "Единой России" и администрации президента России предпочли дистанцироваться от этой инициативы "единоросса". Так, по данным "Ведомостей", источники в "ЕР" и Кремле считают законопроект личной идеей Резника, которую не обсуждали в упомянутых структурах. В пресс-службе "ЕР" также сообщили, что это личная инициатива Резника.