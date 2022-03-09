Здание производственного цеха "Мотовилихинских заводов" оценили в 252 миллиона

Здание производственного цеха на улице 1905 года, 35 оценили в 252,14 млн руб. Информацию опубликовал конкурсный управляющий Андрей Берсенев на федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость объекта этажностью от одного до трех без учета НДС составляет 110,117 млн руб. Здание построено в 70-х годах, оборудовано электроснабжением, водопроводом, канализацией и отоплением. Общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное.

"Мотовилихинские заводы" производит артиллерийские системы, оборудование для нефтегазовой отрасли и спецсталей. С 2018 года холдинг находится в процедуре конкурсного производства. По данным на начало 2020 г. сумма требований кредиторов составляла примерно 17,6 млрд руб.

Ранее часть имущества "заводов" продана жилую под застройку – за 59,5 млн руб. куплены участок площадью 29,9 тыс. "квадратов" под многоквартирную застройку, расположенный юго-западнее жилого района Вышка-II, а также объект незавершенного строительства (фундамент) площадью в 1 тыс. "квадратов" по адресу Кирпичная, 1.