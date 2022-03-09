09 Марта 2022
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: mchs.gov.ru

СКР: По факту гибели шахтера-челябинца на Среднем Урале возбуждено уголовное дело

После гибели рабочего из Челябинска на шахте в свердловском поселке Воронцовка, следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, это было сделано для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии.

"По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По уголовному делу допрашиваются свидетели и представители администрации шахты, анализируется с привлечением соответствующих специалистов необходимая документация (должностные инструкции, табели учёта рабочего времени, журналы проведения инструктажа и т.д.), касающаяся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве соответствующих работ", - заявили в СКР.

Там также добавили, что для определения точной причины смерти уже проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, трагедия произошла вечером 7 марта на горизонте -400 около 18.00 часов, когда рабочий выполнял горнопроходческие работы. Обвал произошёл в момент крепления выработки, обрушился пласт размером 1,5 x 2 метра. Сведений о других погибших или пострадавших в полицию не поступало.

Погибшим оказался Аношкин, 1978 г.р., из Челябинской области, по профессии крепильщик, работавший вахтовым методом.

Свою проверку инцидента проводит и прокуратура, ведомством будет дана оценка соблюдению охраны труда в деятельности предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: обрушение, шахта, погибший, уголовное дело



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