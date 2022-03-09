Минобороны Великобритании запретило своим военным ездить на Украину

Министерство обороны Великобритании запретило своим военнослужащим ездить на Украину, в том числе тем военным, которые находятся в увольнении. В противном случае они могут столкнуться с дисциплинарными и административными последствиями, пишет британская Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства.