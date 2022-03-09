09 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Политика За рубежом
Россия НАТО (2012) | Фото:

Минобороны Великобритании запретило своим военным ездить на Украину

Министерство обороны Великобритании запретило своим военнослужащим ездить на Украину, в том числе тем военным, которые находятся в увольнении. В противном случае они могут столкнуться с дисциплинарными и административными последствиями, пишет британская Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

Ранее ведомство уже предупреждало военных о запрете самовольных поездок на Украину из опасений серьезного конфликта с Россией.

Теги: великобритания, военные, запрет, конфликт, украина



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