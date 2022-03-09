09 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

"Слуга народа" согласилась на нейтральный статус Украины, но с условиями

Партия "Слуга народа" сделала официальное заявление, в котором признала готовность к нейтральному статусу Украины. Но выдвинула ряд условий, которые едва ли могут быть приняты Россией.
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Партия признала, что "Альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших минимум 15 лет" и даже сейчас практически не поддерживает киевский режим. Поэтому Украине нужен договор о гарантиях безопасности, который должен предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины. Такими странами-гарантами могут стать США, Турция и соседи Украины. А Россия должна юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать.

При этом признание российского Крыма, ДНР и ЛНР категорически отвергнуто. "Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо ее частей", - говорится в заявлении.

Эта позиция не удовлетворяет требованиям России признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. Она же была озвучена украинской делегацией на последних переговорах 7 марта. Правда, Владимир Зеленский вчера заявил, что готов обсуждать судьбу Крыма и Донбасса.

Теги: украина, нейтральный статус



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