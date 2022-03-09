Суд оставил под арестом экс-замглавы района в Челябинской области, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя главы Ашинского района, обвиняемого в получение взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый был заключен под стражу 12 февраля. Сторона защиты обжаловала решение суда, просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд в удовлетворении жалобы отказал.

Следствие считает, что в 2018 году подозреваемый получил взятку в крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и оплате муниципального контракта.

В пресс-службе КСП по Челябинской области рассказали, что контракт на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении был заключен с компанией "Управление механизированных работ" из Уфы. Мэрия оказала содействие подрядчику при оплате невыполненных и некачественно выполненных работ по контракту.