09 Марта 2022
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Происшествия Москва
Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

Во "Внуково" борт "ЮТэйра" выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега

Во "Внуково" "Боинг 737-500" "ЮТэйр" выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"Выкатывание произошло 8 марта. С пассажирами и экипажем рейса UT-379 Москва - Сыктывкар всё в порядке, высадка проведена через трап штатным способом. Для пассажиров предоставлен резервный борт. Самолёт не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно, лайнер был исправен", - уточняет авиакомпания.

Причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлёта.

"Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления. Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта", - подытожили в "ЮТэйр"

Теги: ЮТэйр, Боинг-737, Внуково



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