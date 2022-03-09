Во "Внуково" борт "ЮТэйра" выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега

Во "Внуково" "Боинг 737-500" "ЮТэйр" выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"Выкатывание произошло 8 марта. С пассажирами и экипажем рейса UT-379 Москва - Сыктывкар всё в порядке, высадка проведена через трап штатным способом. Для пассажиров предоставлен резервный борт. Самолёт не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно, лайнер был исправен", - уточняет авиакомпания.

Причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлёта.

"Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления. Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта", - подытожили в "ЮТэйр"