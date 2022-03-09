Уставный суд Свердловской области упраздняют с 1 июля
Уставный суд Свердловской области будет упразднен. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона. Согласно ему, Уставный суд Свердловской области упраздняется с 1 июля 2022 года. Отмечено, что для этого губернатором будет создана специальная ликвидационная комиссия.
Кроме того, предусматривается, что отставные судьи будут получать пожизненное содержание. Его размер составит 80% их оклада.
Напомним, летом прошлого года депутаты ЗакСО приняли решение, что Уставный суд Свердловской области будет состоять из трех судей вместо пяти. Предполагалось, что это позволит сократить расходы областного бюджета и позволит суду полноценно функционировать до момента, когда его деятельность будет прекращена.