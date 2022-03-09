09 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Уставный суд Свердловской области упраздняют с 1 июля

Уставный суд Свердловской области будет упразднен. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона. Согласно ему, Уставный суд Свердловской области упраздняется с 1 июля 2022 года. Отмечено, что для этого губернатором будет создана специальная ликвидационная комиссия.

Кроме того, предусматривается, что отставные судьи будут получать пожизненное содержание. Его размер составит 80% их оклада.

Напомним, летом прошлого года депутаты ЗакСО приняли решение, что Уставный суд Свердловской области будет состоять из трех судей вместо пяти. Предполагалось, что это позволит сократить расходы областного бюджета и позволит суду полноценно функционировать до момента, когда его деятельность будет прекращена.

Теги: Уставный суд, ликвидация, Свердловская область



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