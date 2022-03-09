ВТБ начал предлагать вклады в юанях со ставкой до 8%

Государственный банк ВТБ, попавший под западные санкции, предложил своим клиентам вклад в китайской валюте со ставкой до 8% годовых. Онлайн можно положить в банк сумму от 100 юаней (около 2 тыс. руб. по курсу на 9 марта), в отделениях – от 500 юаней. Срок размещения – от трех до шести месяцев.

Сегодня стало известно о новых ограничениях Центрального банка России, налагаемых на долларовые вклады россиян и покупку долларов. Так, до 9 сентября минимум запрещено снимать с валютных счетов больше $10 тыс. (банк не выдаст больше этой суммы; даже если счет в другой валюте, выдадут доллары). Остальные деньги можно забрать рублями.