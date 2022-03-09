Почти 50% жителей Екатеринбурга готовы отказаться от иностранных товаров
На фоне постепенного увеличения числа иностранных компаний, отказывающихся сотрудничать с РФ, екатеринбуржцы заявили, что готовы поддерживать отечественных производителей. Согласно опросу сервиса SuperJob, 49% жителей уральской столицы готовы отказаться от иностранных товаров даже после того, как они вернутся на полки российских магазинов.
Напомним, что из-за спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР, свою деятельность на территории РФ приостановили IKEA, ОБИ, магазины одежды и обуви Puma, Adidas, Nike, Mango, а также сети продукции PepsiCO и многие другие.
При этом в Екатеринбурге каждый пятый заявил, что после подобных действий, полностью откажется от продукции иностранных компаний.
"Я даже буду против их возвращения в Россию!";
"Пусть валят!";
"Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей";
"Китайских аналогов на всех хватит"
Еще 28% заявили, что обратятся к иностранным производителям только в случае, если не смогут найти подходящий аналог на российском рынке. В большинстве своем, речь идет об электронике и автомобилях.
А вот 32% екатеринбуржцев все же не готовы полностью перейти на отечественные товары, отмечая важность соотношения цены и качества.
"На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя".
С трудностями при ответе столкнулись 19% опрошенных.
Опрос проводился 3-4 марта текущего года. По итогам оказалось, что каждый второй житель Екатеринбурга - 54%, в возрасте до 34 лет продолжит отдавать предпочтение иностранным товарам. Отказаться же полностью или частично решились 55% горожан старше 45 лет. При этом мужчины чаще настроены к "возвращенцам" негативно, нежели женщины.
Напомним, что по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, у иностранного бизнеса в России есть три варианта действий на фоне санкций.