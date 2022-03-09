09 Марта 2022
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Спорт
Александр Овечкин (2022) | Фото: Steven Ryan / NHLI via Getty Images

Овечкин догнал Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" − "Калгари Флэймз" (5:4) Овечкин забросил две шайбы. Теперь на его счету 766 голов в НХЛ, которые он забил в 1253 матчах.

Овечкин сравнялся с чехом Яромиром Ягром, у которого также 766 шайб (в 1733 матчах). Впереди только канадцы Горди Хоу (801 гол в 1767 матчах) и Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

В текущем сезоне 36-летний Овечкин набрал 70 очков (36 голов + 34 передачи). "Вашингтон Кэпиталз" в данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Теги: Национальная хоккейная лига, Александр Овечкин, Яромир Ягр, снайпер, шайбы



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