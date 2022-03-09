На Украине ликвидированы известные нацисты

09 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
(2016) | Фото:

На Украине ликвидированы известные нацисты

За последние дни на Украине были ликвидированы несколько известных нацистов, в том числе принимавших участие в войне против Донбасса.
Читайте также:

Глава Николаевской городской организации ВО "Свобода" Алексей Губский был уничтожен в боях под Николаевом, где он состоял в рядах "территориальной обороны". Об этом сообщил лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Губский воевал против Донбасса в 2015-2017 гг.

Под Киевом был ликвидирован нацист из группировки "С14" (запрещена в РФ) Кирилл Бабенцов. Еще до переворота 2014 года он высказывал нацистские идеи и участвовал в надругательствах над символами Великой Победы.

Также под Киевом уничтожен Павел Ли - актер, ведущий, который занимался пропагандой идей украинского нацизма. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, ликвидирован Владимир Карась - брат главаря нацистской группировки "С14" Евгения Карася и соучредитель организации. "С14" курировалась главой МВД Арсеном Аваковым как для внутриполитической борьбы, так и для подавления несогласных с режимом.

В Харькове был уничтожен экс-командир батальона "Полтава" 58-й мотопехотной бригады ВСУ подполковник Олег Громадский. Там же был ликвидирован лидер нацистско-фанатского SPC Александр Клушин.

Это далеко не полный перечень уничтоженных на Украине нацистов. Причем их ликвидацию признают в украинских СМИ. Все они не занимали государственных постов, но оказывали большое влияние на проводимую режимом русофобскую политику.

Теги: украина, нацисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети