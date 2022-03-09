На Украине ликвидированы известные нацисты

За последние дни на Украине были ликвидированы несколько известных нацистов, в том числе принимавших участие в войне против Донбасса.

Глава Николаевской городской организации ВО "Свобода" Алексей Губский был уничтожен в боях под Николаевом, где он состоял в рядах "территориальной обороны". Об этом сообщил лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Губский воевал против Донбасса в 2015-2017 гг.

Под Киевом был ликвидирован нацист из группировки "С14" (запрещена в РФ) Кирилл Бабенцов. Еще до переворота 2014 года он высказывал нацистские идеи и участвовал в надругательствах над символами Великой Победы.

Также под Киевом уничтожен Павел Ли - актер, ведущий, который занимался пропагандой идей украинского нацизма. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, ликвидирован Владимир Карась - брат главаря нацистской группировки "С14" Евгения Карася и соучредитель организации. "С14" курировалась главой МВД Арсеном Аваковым как для внутриполитической борьбы, так и для подавления несогласных с режимом.

В Харькове был уничтожен экс-командир батальона "Полтава" 58-й мотопехотной бригады ВСУ подполковник Олег Громадский. Там же был ликвидирован лидер нацистско-фанатского SPC Александр Клушин.

Это далеко не полный перечень уничтоженных на Украине нацистов. Причем их ликвидацию признают в украинских СМИ. Все они не занимали государственных постов, но оказывали большое влияние на проводимую режимом русофобскую политику.