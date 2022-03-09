Минобороны РФ опубликовало документы о планах украинского наступления на Донбассе

Минобороны РФ заявило, что в его распоряжение попали секретные документы украинских военных. Оборонное ведомство опубликовало фотографии документов, в которых идет речь о подготовке силовой операции. В МО РФ утверждают, что речь идет о планировании наступления на Донбассе.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков пояснил, что речь идет о секретном приказе командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. "Приказ "Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины".

Российские военные считают, что их украинские коллеги хотели начать операцию в марте, а также, что "проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала наступление ударных группировок войск Украины".