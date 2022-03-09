В нацпарке "Таганай" пропал турист из Перми

В национальном парке "Таганай" 7 марта пропал турист из Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Около 8 утра 7 марта мужчина вышел в очередную прогулку в неизвестном направлении и к своей палатке не вернулся. Тревогу поднял сотрудник приюта "Гремучий ключ". В эту же ночь были организованы поиски туриста.

В настоящий момент задействованы спасатели Златоустовского, Миасского, Мобильного отрядов ПСС Челябинской области, сотрудники национального парка и лесничеств, полиции и пожарной охраны.