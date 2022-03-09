Минпромторг надеется на сертификацию "Суперджета" с российским двигателем в ближайший год

Минпромторг России собирается сократить сроки сертификации самолета SuperJet-100 с отечественными двигателями ПД-8 и провести ее в ближайшие 12-14 месяцев. Об этом на совещании по импортозамещению в отечественном самолетостроении заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы. Важнейшим условием осуществления этих планов в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8", - заявил министр.

Также в рамках встречи обсуждались отраслевая кооперация в контуре ЕАЭС, кроме того - проекты L-410, "Байкал" и ТВРС-44. При этом в пресс-релизе Минпромторга по итогам совещания нет ни слова о самом перспективном и наиболее "импортозамещенном" российском проекте – МС-21.

Между тем, экономист, академик РАН Сергей Глазьев считает, что заявление Минпромторга о наращивании производства "Суперджетов" не может рассматриваться в качестве эффективного импортозамещения в авиастроении, поскольку этот самолет собирается из импортных комплектующих. "Правильным ответом было бы массовое производство Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ил-96, которые являются исключительно российскими и на которых летают правительственные чиновники. Пора исправлять стратегические ошибки в развитии авиапрома, допущенные по коррупционным мотивам", - считает Сергей Глазьев.