Уральцу дали четыре года "строгача" за легкий удар полицейскому

На Среднем Урале суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила. 32-летнего мужчину признали виновным в нападении на полицейского, ближайшие годы он проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 29 сентября прошлого года: инспекторы ДПС в ходе несения службы остановили автомобиль под управлением обвиняемого, у которого были внешние признаки опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для составления необходимых документов. Перед входом в помещение водитель стал выражаться отборной нецензурной бранью в адрес ГИБДД, а затем нанес один удар в область головы одного из сотрудников. В результате полицейский получил травмы, расцененные экспертом как легкий вред здоровью.

Свою вину в совершении преступления тагильчанин признал и в содеянном раскаялся. Ленинский районный суд, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, назначил агрессору четыре года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.