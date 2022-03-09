09 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральцу дали четыре года "строгача" за легкий удар полицейскому

На Среднем Урале суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила. 32-летнего мужчину признали виновным в нападении на полицейского, ближайшие годы он проведет в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 29 сентября прошлого года: инспекторы ДПС в ходе несения службы остановили автомобиль под управлением обвиняемого, у которого были внешние признаки опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для составления необходимых документов. Перед входом в помещение водитель стал выражаться отборной нецензурной бранью в адрес ГИБДД, а затем нанес один удар в область головы одного из сотрудников. В результате полицейский получил травмы, расцененные экспертом как легкий вред здоровью.

Свою вину в совершении преступления тагильчанин признал и в содеянном раскаялся. Ленинский районный суд, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, назначил агрессору четыре года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

Теги: полицейский, удар, приговор, Нижний Тагил



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