09 Марта 2022
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В ХМАО из-за морозов отменяются занятия

Сразу в 12 городах ХМАО-Югры из-за сильных морозов отменили занятия для школьников. Однако остаться дома отдыхать удалось не всем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в городе Урай уроки отменяются только для учеников первой смены с 1 по 8 классы. Температура воздуха составляет 32,7 градуса ниже нуля, ветер 0 м/с.

Такие же актированные дни введены в школах Когалыма, Белоярского, Нагяни и Покачи. Нет уроков и в Пыть-Яхе, Радужном, Лянторе, Нефтеюганске, Советском, Сургуте и Югорске, но только для учеников с 1 по 4 классы. Температура там опустилась до минус 29-31 градуса.

Теги: актировка, занятия, школа, мороз



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