В США перенесено голосование по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из РФ

Палата представителей Конгресса США перенесла на среду голосование по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России, сообщает "Politico".

Текст указанного законопроекта пока дорабатывается: он предполагает принятие американской стороной мер с целью "пересмотра статуса России в ВТО", а также возможность введения новых санкций.

Ранее ожидалось, что голосование проведут во вторник. Оно не состоялось из-за возражений со стороны республиканцев, уточняет ТАСС. Они выразили недовольство тем, что в текст законопроекта не вошло положение о приостановке США нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией.