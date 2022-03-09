Utair до конца марта отменила рейсы из Тюмени в Калининград

Авиакомпания Utair до конца марта отменила рейсы по маршруту Тюмень — Калининград в связи с вынужденным обходом закрытого воздушного пространства. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Напомним, что ранее авиакомпания также отменила рейсы на юг России: в Анапу, Астрахань, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Элисту. Ограничения действуют пока до 14 марта включительно.

Рейсы Utair в Сочи выполняются по измененным маршрутам, в облет закрытого воздушного пространства. В связи с увеличением полетного времени, расписание рейсов было изменено.