09 Марта 2022
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тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Utair до конца марта отменила рейсы из Тюмени в Калининград

Авиакомпания Utair до конца марта отменила рейсы по маршруту Тюмень — Калининград в связи с вынужденным обходом закрытого воздушного пространства. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Напомним, что ранее авиакомпания также отменила рейсы на юг России: в Анапу, Астрахань, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Элисту. Ограничения действуют пока до 14 марта включительно.

Рейсы Utair в Сочи выполняются по измененным маршрутам, в облет закрытого воздушного пространства. В связи с увеличением полетного времени, расписание рейсов было изменено.

Теги: Utair, самолет, рейсы, Тюмень-Калининград



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