Вашингтон признал существование на Украине американских биологических лабораторий

Власти США признали, что на Украине есть лаборатории, где проходят "исследования в сфере биологии". Вашингтон выражает беспокойство по поводу того, что эти объекты могут попасть под контроль ВС РФ.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в сенате, что "на Украине есть биологические исследовательские объекты". По ее словам, сейчас ведется работа по "предотвращению перехода каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся". Так Нуланд ответила на вопрос сенаторов о наличии на Украине химического или биологического оружия.

Ранее представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила доказательства о разработке украинской стороной биологического оружия. По словам Конашенкова, 24 февраля, в день начала военной операции, на Украине был уничтожен ряд особо опасных патогенов возбудителей различных болезней: холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других, передает РБК.

Также сообщалось, что на Украине была создана сеть из трех десятков биологических лабораторий, работавших на Пентагон. В частности, речь шла о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. По данным Минобороны РФ, наличие таких лабораторий стало причиной распространения на Украине таких инфекций, как туберкулез, корь и краснуха.

Накануне о наличии на Украине 26 американских биолабораторий заявили в МИД Китая. По данным внешнеполитического ведомства, там хранятся опасные вирусы. Кроме того, заявили в Пекине, США могут использовать эти лаборатории для разработки биологического оружия.