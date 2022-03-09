В Заречном уже пятый день ищут подростка

В Заречном (Свердловская область) с 5 марта ищут пропавшего подростка. О местонахождении 17-летнего Виталия ничего неизвестно.

Рост парня 162 см, телосложение худощавое, русые волосы и серо-зеленые глаза. Среди особых примет - тату в виде черепа на правой руке от запястья до локтя.

На момент пропажи был одет в куртку с капюшоном темно-синего цвета, темно-синие джинсы, черные замшевые ботинки и черную вязаную шапку.



Помимо волонтеров СРОО "ДПСО "Прорыв", поисками подростка также занимается МО МВД России "Заречный". Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Виталия, просьба звонить по телефону 8 (343) 772-10-59, 02 или руководителю поискового отряда - 8 900 044 02 02.