09 Марта 2022
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Общество Свердловская область В России
McDonald’s в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

McDonald's в Екатеринбурге продолжают работать, несмотря на объявление о закрытии

Рестораны сети McDonald's в Екатеринбурге продолжают работать в обычном режиме, несмотря на намерение компании уйти с российского рынка.

Напомним, накануне стало известно, что McDonald's закроет 850 точек общепита в России – это абсолютно все рестораны компании. Мера носит временный характер, однако никакие конкретные сроки не называются.

Несмотря на это, в Екатеринбурге "Макдоналдсы" пока продолжают свою работу: сегодня утром они открылись как обычно. При этом сами сотрудники пока не в курсе, что McDonald's принял решение закрыть все рестораны в России. Очередей в точках общепита особо нет.

McDonald’s в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, также о намерении временно приостановить бизнес в РФ объявила американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks. А компания "PepsiCo" и вовсе останавливает продажу своих напитков в России.

Теги: McDonald's, рестораны, закрытие, Екатеринбург



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