Лавров вылетает в Турцию, где встретится с украинским коллегой

Глава российского министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня вылетит в Турцию, где на дипломатическим форуме в Анталье "планируется его контакт" с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ранее обе стороны дали согласие на проведение такой встречи в Турции.

Напомним, в понедельник, 7 марта состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Белоруссии. Он прошел практически безрезультатно.

Ранее анонсировалось, что "контакт" Лаврова и Кулебы пройдет 10 марта.