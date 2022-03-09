09 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Украина
(2015) | Фото: kremlin.ru

Лавров вылетает в Турцию, где встретится с украинским коллегой

Глава российского министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня вылетит в Турцию, где на дипломатическим форуме в Анталье "планируется его контакт" с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ранее обе стороны дали согласие на проведение такой встречи в Турции.

Напомним, в понедельник, 7 марта состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Белоруссии. Он прошел практически безрезультатно.

Ранее анонсировалось, что "контакт" Лаврова и Кулебы пройдет 10 марта.

Теги: сергей лавров, турция, дмитрий кулеба, контакт, встреча, переговоры



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