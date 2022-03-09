Российская фарма на 80% зависит от импортного сырья

Европа практически прекратила поставки в Россию субстанций для изготовления лекарств. Поставки из Китая и Индии (на них приходится до 80% общего объема импортируемого сырья) не попали под санкции, но они сильно затруднены из-за нарушения логистических цепочек.

У российских компаний осталось запасов на 3-6 месяцев. Отметим, что в России 80-85% препаратов изготавливаются из импортных субстанций, так что об импортозамещении в этой стратегической отрасли и речи не идет.

По данным RNC Pharma, за последние десять дней импортные субстанции в России подорожали на 30-35%, пишет "Коммерсант". В Минздраве и Минпромторге комментариев по этому поводу не предоставили.

Известно, что российские производители подошли к вводу санкций совершенно неподготовленными. Так, до последнего времени они заказывали в США и Европе стандартные образцы (используются для контроля качества препаратов) и только в пандемию структура Минпромторга начала работать над созданием собственного центра стандартных образцов.

В Минпромторге России признают, что производство фармсубстанций – это вопрос государственной безопасности страны, но при этом госпрограмма за 11 лет смогла импортозаместить только 20% от потребностей, остальные 80% по-прежнему поставляются из-за рубежа. Об этом в конце 2021 года заявил глава министерства Денис Мантуров, выступая в Госдуме. "Это очень чувствительная, важная тема, связанная с национальной безопасностью. Сегодня 80% субстанций закупается за рубежом. В основном – в Китае и Индии, они беспрепятственно обеспечивают поставки. Но мы не должны этим довольствоваться, должны заниматься собственной разработкой", – заявил министр.

"В рамках госпрограммы мы поддерживали предприятия и проекты по этому направлению. Уже 20% обеспечиваются за счет российского производства. 11 лет назад отечественного производства здесь было 0%", – похвастался Мантуров.